První výsledky sondy mezi realitními investory vyvolaly na letošní konferenci HN FIRE velkou odezvu. Nabídly totiž pohled na to, kam se může v dalších měsících vydat poptávka po bytech. Své plány v ní odhalilo přes 300 lidí, kteří už investiční nemovitosti vlastní, a to včetně velkých pronajímatelů. Jejich odpovědi ukazují, že realitní trh může čekat ochlazení. Také říkají, co v následujících měsících hodlají dělat. 

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Co se dočtete dál

  • Co dnes mění vyjednávací pozici zájemců o investiční byt.
  • Kdy už požadovaný nájemní výnos naráží na možnosti trhu.
  • Proč lidé s největšími realitními portfolii plánují další nákupy i v horších podmínkách.
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