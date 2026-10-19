První výsledky sondy mezi realitními investory vyvolaly na letošní konferenci HN FIRE velkou odezvu. Nabídly totiž pohled na to, kam se může v dalších měsících vydat poptávka po bytech. Své plány v ní odhalilo přes 300 lidí, kteří už investiční nemovitosti vlastní, a to včetně velkých pronajímatelů. Jejich odpovědi ukazují, že realitní trh může čekat ochlazení. Také říkají, co v následujících měsících hodlají dělat.
Co se dočtete dál
- Co dnes mění vyjednávací pozici zájemců o investiční byt.
- Kdy už požadovaný nájemní výnos naráží na možnosti trhu.
- Proč lidé s největšími realitními portfolii plánují další nákupy i v horších podmínkách.
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