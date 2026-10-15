Při pohledu na trh s byty má člověk v posledních týdnech poněkud smíšené pocity. Cena peněz roste, ceny bytů také a současně platí, že si kupci více vybírají a mají také z čeho. Podle zkušeností portálu Bezrealitky.cz je počet nabídek na prodej nejpestřejší od jara 2023. Prodávající také musí častěji přistoupit na slevu, a to až ve výši 15 procent.
Roste také zájem o nájmy, kde prudce rostou ceny pro nové zájemce. Rozdíl mezi „starou“ nájemní smlouvou, například pět let řetězenou roční smlouvou (roční smlouvy jsou v ČR v hlavním městě nejčastější, majitelé bytů tak mohou zdražovat víc, než jim dovolí stávající zákon) a novou smlouvou se může pohybovat i kolem 40–60 procent. Starý nájemník, byť dostane každý rok novou, dražší smlouvu, zkrátka platí méně než nový. Nicméně i tady platí, že zájem je především ve velkých městech a s vyšší cenou klesá počet zájemců. Regionální rozdíly v nájmech (a často i nájemnících) jsou větší než v případě nákupu a prodeje bytů.
Co se dočtete dál
- Jaké změny ukazuje trh s nemovitostmi?
- Kde lze pozorovat největší změny?
- Na co by si člověk měl dát pozor?
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