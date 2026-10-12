O víkendu se dotáhla jedna z největších transakcí letošního roku. Dánská skupina Marius Pedersen podle zjištění HN podepsala dohodu o prodeji svých českých a slovenských aktiv do rukou francouzského odpadového obra Paprec, který tak výrazně rozšiřuje svou stopu ve střední Evropě.

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Co se dočtete dál

  • Kdo je novým vlastníkem české a slovenské větve Marius Pedersen.
  • Co k transakci říkají zástupci obou stran.
  • Co bude s firmou dál.
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