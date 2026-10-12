O víkendu se dotáhla jedna z největších transakcí letošního roku. Dánská skupina Marius Pedersen podle zjištění HN podepsala dohodu o prodeji svých českých a slovenských aktiv do rukou francouzského odpadového obra Paprec, který tak výrazně rozšiřuje svou stopu ve střední Evropě.
Co se dočtete dál
- Kdo je novým vlastníkem české a slovenské větve Marius Pedersen.
- Co k transakci říkají zástupci obou stran.
- Co bude s firmou dál.
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