Jednou se mi u kávy rozplakala známá z Izraele. „Je mi 42,“ řekla, „a celý svůj dospělý život jsem strávila v zajetí Bibiho.“

Benjamin Netanjahu nebyl izraelským premiérem po všech těchto 42 let. I když ale nebyl ve funkci, izraelská politika se jen zřídka dokázala vymanit z jeho gravitačního pole. Ať už byl někdo pro něj, nebo proti němu, veřejný život se dál utvářel kolem jeho osoby.

Maďaři ten pocit znají. Šestnáct let nebyl Viktor Orbán jen maďarským premiérem, ale určujícím faktem maďarské politiky. Instituce se mu přizpůsobovaly, odpůrci se vymezovali vůči němu a debaty tak či onak končily u něj.

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Co se dočtete dál

  • Jak si bude nová vláda omezovat vlastní moc?
  • Jak bude obnovovat nezávislost soudnictví a médií?
  • Podobá se maďarská zkušenost izraelské politice?
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