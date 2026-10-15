Drtivá většina českých majitelů firem a manažerů by zřejmě chtěla řešit problémy Tomáše Mejzlíka a Jana Hrušky. Ti spoluvlastní a řídí prudce rostoucí inženýringovou a výrobní společnost v oboru, který prožívá celosvětový boom. Střídají se u nich zástupci špičkových společností, kteří se chtějí seznámit s jejich výrobkem, anebo také investoři se zájmem o odkup podniku. Jeho loňský obrat činil 200 milionů korun, letos má dosáhnout 600 milionů a příští rok je v plánu miliarda.
„Dostáváme pořád větší nabídky, ale s Tomášem nás to baví, rosteme, můžeme se neustále učit a děláme to se špičkovými lidmi, které jsme našli. Vedoucí výroby přišel z Tatry, šéfka lidských zdrojů z Notina a finanční ředitelka je taky výborná,“ vysvětluje Jan Hruška, oficiální dvojka firmy a šéf obchodu.
Co je to za podnik a co vlastně vyrábí?
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