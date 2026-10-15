Třetí měsíc po sobě se v září vyčerpala kvóta pro maximální počet pracovníků z Filipín, o které mohou čeští zaměstnavatelé požádat. Poptávka domácího byznysu po Filipíncích v poslední době výrazně roste a měsíční limit ve výši 858 lidí aktuálně nestačí. Začínají se už dokonce tvořit fronty žadatelů, což celý proces náboru protahuje. Vláda nyní přichází s krokem, který by měl situaci brzy zlepšit.
Co se dočtete dál
- O kolik se kvóta u Filipín zvýší.
- Jaké bude navýšení v případě Indie a Kazachstánu.
- Jak roste zájem o nábor cizinců.
- Jaké problémy přináší nárůst počtu žádostí.
- Které sektory mají o Filipínce největší zájem.
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