Třetí měsíc po sobě se v září vyčerpala kvóta pro maximální počet pracovníků z Filipín, o které mohou čeští zaměstnavatelé požádat. Poptávka domácího byznysu po Filipíncích v poslední době výrazně roste a měsíční limit ve výši 858 lidí aktuálně nestačí. Začínají se už dokonce tvořit fronty žadatelů, což celý proces náboru protahuje. Vláda nyní přichází s krokem, který by měl situaci brzy zlepšit.

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Co se dočtete dál

  • O kolik se kvóta u Filipín zvýší.
  • Jaké bude navýšení v případě Indie a Kazachstánu.
  • Jak roste zájem o nábor cizinců.
  • Jaké problémy přináší nárůst počtu žádostí.
  • Které sektory mají o Filipínce největší zájem.
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