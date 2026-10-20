Francie, Itálie, Portugalsko, Belgie, Španělsko, Albánie a dnes i Řecko. Protesty se přelévají do stále většího počtu zemí Evropské unie, důvody jsou ovšem podobné: prudký růst životních nákladů, především co se týká bydlení. A nejde už jen o to vlastnické, které se stalo naprosto nedostupným pro většinu mladých lidí žijících v EU, ale i to nájemní.
Nakolik jsou protesty proti růstu cen bydlení oprávněné? Základní srovnání nájmů v minulosti a dnes přináší mnohem rozmanitější obrázek, než by se na první pohled mohlo zdát.
Co se dočtete dál
- Jaká je podstata demonstrací, které se přelévají Evropou?
- Nakolik jsou požadavky demonstrantů oprávněné?
- Dokážou vlády reagovat na největší problém dneška?
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