Jan Barta letos na jaře coby investiční stratég skupiny Pale Fire Capital překvapil. Po sázkách na těžaře zlata, energetické firmy či pěstitele banánů se pustil do oblasti, které se dlouho záměrně vyhýbal. Miliardové investice poslal do oblasti SaaS (zkratka pro software as a service, česky software jako služba), což je model distribuce softwaru, kdy aplikaci nevlastníte jako produkt, ale platíte každý měsíc za její využívání.

Barta v dubnu v ojedinělém přehledu pro HN představil osmičku titulů z americké burzy, na které vsadil v očekávání, že dopad AI do jejich byznysů nebude tak drastický, jak si myslí řada jiných investorů i analytiků. Že budou odolnější proti nastupující tsunami umělé inteligence.

Jak se vybraným titulům, v nichž Pale Fire Capital drží podíl okolo deseti procent, půl roku poté daří?

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Co se dočtete dál

  • Jak se daří osmičce akciových titulů, na které Jan Barta vsadil.
  • Kdo je z nich šampion a proč se mu tak daří.
  • Co na jednotlivé tituly říkají analytici.
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