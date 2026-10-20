Maďarsko bylo v posledních letech „nemocným mužem“ Evropy. O co nižší byl ekonomický růst, o to vyšší museli Maďaři skousnout inflaci. Čím více sporů vedl bývalý premiér Viktor Orbán s Bruselem, přičemž současně hrál pro Rusko roli trojského koně v unii, o to rychleji ze země utíkali západní investoři. Ti z Číny je přitom nahradili jen z malé části. V takové situaci by ani kompetentní a nezkorumpovaná vláda nebyla schopná mít v pořádku státní finance, přičemž Fidesz v závěru své šestnáctileté éry nezajistil ani jednu z těchto podmínek. Ve volebním roce, v němž si chtěl Orbán voliče naklonit spoustou rozpočtových „dárečků“, tak deficit veřejných financí vystoupal k hrozivým 7,5 procenta HDP.
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