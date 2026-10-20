Člověk by v tom mohl vidět projev historické pomsty. TOP 09 začali opouštět důležití straníci a míří k lidovcům Jana Grolicha. Odešlo už asi třicet lidí, včetně šéfa jihomoravské organizace. Pamětníci přitom ví, že před sedmnácti lety docházelo k přesně opačnému pohybu. Od lidovců houfně odcházeli straníci za Miroslavem Kalouskem do nově zakládané TOP 09. Nakonec jich byly takřka čtyři stovky.
Co si o nynějším vývoji, krom toho, že jde o potvrzení populárního rčení „karma je zdarma“, myslet? Jak je důležitý a jaké může mít důsledky?
Co se dočtete dál
- Proč členové TOP 09 utíkají ke Grolichovým novým lidovcům.
- Proč tříprocentní strana není jako tříprocentní strana.
- Co by si z toho měli vzít lídři všech opozičních partají.
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