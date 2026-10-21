Nefungující třídní kolektivy, agrese a násilí ve třídách. Školy čím dál víc řeší vztahy mezi dětmi. Podle odborníků je lepší prevence než hasit požár zpětně, když už se násilí či šikana mezi žáky objeví. Na prevenci se zaměřuje také nový program V týmu, který žáci absolvují v rámci školy v přírodě. Využívá metodu sociomappingu, s níž přišel psycholog a kouč Radvan Bahbouh.
Co se dočtete dál
- V čem speciální program spočívá.
- Jaké výsledky zatím přinesl.
- Jak ho hodnotí učitelka, která ho se svou třídou absolvovala.
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