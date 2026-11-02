Protikorupční spolek Oživení přinesl nové poznatky o letošním výběru nového generálního ředitele státních Lesů ČR, kterým se stal Josef Vojáček. Z analýzy organizace, která se zaměřuje na kontrolu veřejné správy, například vyplývá, že komise vybírala pouze ze tří uchazečů. Spolek se také zaměřil na konkurzy z let 2021 a 2022, kdy se opakovaně hledal Vojáčkův předchůdce. Tady zjistil, jak důležitou roli může hrát řízení vedené prostřednictvím personální agentury.
Údaje organizace zjistila i díky existenci nominačního zákona, který se však chystá vládní koalice poslaneckým návrhem mířícím do druhého čtení zrušit. Podle spolku by však bylo spíše namístě zákon, který nastavil pravidla pro spravedlivá výběrová řízení do řídících pozic ve státních firmách, vylepšit. Některé údaje nezbytné pro transparentnost procesu, například jména finalistů a hodnoticí kritéria, zůstávají utajené.
Co se dočtete dál
- Nové poznatky o letošním výběru nového ředitele státních Lesů ČR, kterým se stal Josef Vojáček, zjistil protikorupční spolek Oživení. Spolek se také zaměřil na konkurzy z let 2021 a 2022, kdy se opakovaně hledal Vojáčkův předchůdce.
- Co spolek o výběrech klíčového muže největšího lesního podniku v zemi zjistil?
- A proč je podle něj důležité nerušit nominační zákon?
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