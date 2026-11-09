Má smysl trávit volné večery laděním vah mezi americkými, evropskými a asijskými akciovými trhy? Nebo je výhodnější koupit jedno globální ETF a zbytek úspor nechat na solidně úročeném spořicím účtu? Podívali jsme se, co získáte a riskujete, když své peníze svěříte jednoduchému řešení.
Představte si, že máte k dispozici jeden milion korun. Víte, že nechat ho ležet ladem na běžném účtu znamená pomalu ukrajovat jeho kupní sílu vlivem inflace. Chcete investovat, chápete základní pravidla a produkty, ale zároveň máte svou práci, rodinu a koníčky, které stojí čas. Myšlenka, že byste měli po večerech studovat mnohastránkové prospekty fondů či ETF a analyzovat makroekonomická data, vás netěší. Jak z toho ven?
Co se dočtete dál
- Co získáte a co riskujete, když akciovou část portfolia svěříte jedinému globálnímu ETF.
- Kdy má smysl namíchat si vlastní kombinaci regionů a kolik práce to přinese.
- Co ukazuje dvacetileté srovnání světových akciových trhů po přepočtu do korun.
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