Na pět let do vězení s ostrahou poslal letos počátkem roku Vrchní soud v Praze jednasedmdesátiletého Libora Hanzlíka za to, že se svým stejnojmenným synem vylákali pod záminkou vysokého zhodnocení od více než dvou desítek lidí přes padesát milionů korun. Marně se bránil, že i on sám byl podveden svým synem a byl i tím, kdo na něj podal trestní oznámení.

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Co se dočtete dál

  • Jak se Hanzlík hájil a proč se jej zastal Nejvyšší soud.
  • Jakým způsobem sliboval jeho syn zhodnocovat svěřené miliony.
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