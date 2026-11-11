Média jsou plná titulků, že přední společnosti v oblasti AI jako Nvidia, Google, Micron, Sandisk, Samsung, AMD apod. jsou buď drahé, nebo naopak levné. Po propadu technologických titulů, a především tedy polovodičového sektoru v posledních měsících, začíná nyní vítězit narativ, že jsou spíše levné.

Když se podíváme na valuace těchto společností podle nejvíce požívaného valuačního poměru P/E (poměr ceny a čistého zisku firmy) tak zjistíme, že se některé skutečně jeví jako levné, nebo dokonce extrémně levné. Například Micron má P/E 9,6 a na forwardové bázi (podle očekávaného zisku v příštím fiskálním roce) dokonce pouze 4,1. Micron je asi největším symptomem AI bubliny, pokud přijmeme, že nějaká vůbec je.

P/E na úrovni 9,6 znamená, že pokud firmu zmrazíme, tak jak je nyní, včetně tržních podmínek, tak vám v tomto neměnném stavu plně vrátí vaši investici za necelých 10 let. To je slušné vzhledem k tomu, že jim rostou tržby o 256 procent a čistá marže činí 64,5 procenta. Podobně jsou na tom i ostatní společnosti, jako je Sandisk, Samsung, SK Hynix, zkrátka výrobci hardwaru, který je nutný pro konstrukci datových center. Proč tedy váhat a nejít do toho?

Největším důvodem je cykličnost. Poptávka po hardwaru, která nyní existuje, je nejenom že dočasná, ale také extrémně přemrštěná. 256procentní růst a čistá marže 64,5 procenta je jen malou útěchou v jinak docela průměrném hospodaření, které Micron předváděl v letech mimo investiční bubliny. Například v letech 2016–2019 růst tržeb Micronu v průměru činil necelých 17 procent a čistá marže byla v průměru 25 procent. Po silné poptávce v minulosti (například během dot-com bubliny) následoval silný propad hospodaření a Micron přišel o polovinu svých tržeb a obrátil se do silných ztrát. Bylo přeinvestováno.

A co Google nebo Amazon? Zhruba polovina jejich čistého zisku letos bude pouze přecenění aktiv, především podílů, které vlastní ve společnosti Anthropic. Google se tak z P/E asi 15 rychle dostává na P/E 30, pokud tento fakt zohledníme. Aby toho nebylo málo, co obrovské závazky, které se ještě neobjevují na rozvaze těchto gigantů ve formě výstavby datových center? Odpisy, které budou následovat, a to nemluvě o tom, že většina společností neví, jak AI komerčně zužitkovat, aby z toho vůbec měly skutečně hmatatelný dopad na zisky a růst. Očekávání jsou optimistická a podle nich se také soudí, že jsou tyto společnosti levné.

To, co se jeví dnes levně, může být snadno zítra drahé. Dot-com bublina je učebnicovým příkladem a nenechme se zmýlit, že dnes je to jiné, není.

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