Elektromobily jsou na počátku svého novodobého technologického vývoje a mají před sebou velký potenciál. Spalovací motory jsou na druhém konci vývoje a jejich inovační potenciál je již velmi vyčerpaný. Každé další zlepšení vede ke zvýšení jejich složitosti a ceny.

Konstrukce elektromobilu je mnohem jednodušší než konstrukce vozu se spalovacím motorem. Na rozdíl od aut se spalovacím motorem, kde se samotný motor skládá ze stovek přesných a velice namáhaných součástek, které podléhají opotřebení. Následují další komponenty, které u elektroauta chybí, například převodovka, spojka, palivová a výfuková soustava. U vozu na elektřinu podléhají opotřebení pouze ložiska motoru, která prakticky neomezují jeho životnost. Opotřebení podléhá zejména baterie, která má u aktuálních elektrických modelů životnost přes milion kilometrů. To znamená, že jejich životnost může být několikanásobná oproti spalovacím autům.

Jízdní vlastnosti jsou u elektrovozů díky nízkému těžišti a velké akceleraci srovnatelné s mnohem dražšími sportovními vozy. Řízení je mnohem příjemnější, protože odpadá řazení, a jízda je tedy plynulejší a snadnější. Také provozní náklady jsou mnohem nižší než u spalovacích vozů. Vždyť spotřeba středního elektrického vozu je asi 15 kWh/100 km a ve své domácí zásuvce platím 2 až 3 Kč/kWh. Tedy asi 40 Kč za 100 km.

Potíž je však v tom, že si obyvatelé bytových domů nemohou zřídit svou „domácí zásuvku“, což jim významně komplikuje využití vozu na elektřinu a omezuje rozvoj elektromobility. Řešením by měl být veřejně sdílený wallbox, tedy zásuvka 3× 400V/32 A s trochou elektroniky (AC nabíjení palubní nabíječkou), která určuje maximální proud, zajistí měření, účtování. Cena takového wallboxu jsou asi dvě procenta ceny elektromobilu, což by nemělo být překážkou jeho pořízení.

Cílově by wallboxů mělo být stejně nebo více než elektroaut, měly by se stát samozřejmou součástí veřejného prostoru jako odpadkové koše, osvětlení nebo lavičky. Zřizovat je mohou jak elektromobilisté, tak hospodští, obchodníci, obce či spolky. Potom budou elektrovozy účinně vyrovnávat elektrickou síť pomalým, levným a šetrným nabíjením. Jen na dlouhých cestách bude třeba využívat rychlonabíječky. To však bude jen asi 10 až 20 procent celkové spotřeby osobní elektromobility. Kdyby již dnes bylo všech asi 6 milionů osobních aut elektrických, tak by při nynějším průměrném nájezdu méně než 30 km na den nočním nabíjením vyrovnaly noční pokles spotřeby elektrické energie. Nejen že tak nebude třeba stavět další Temelín, ale zvýší se celková účinnost naší energetiky.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.