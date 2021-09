Měnová politika, respektive zatím hlavně úrokové sazby, jsou další oblastí, kterou by premiér Andrej Babiš velmi rád řídil. Vzhledem k tomu, že se výsostně ekonomické téma inflace dostalo na přední místo volební kampaně, vůbec nepřekvapí, že premiéra absolutně nezajímá, že Česká národní banka je ze zákona nezávislá, má řídit inflaci, a vůle politiků včetně šéfa vlády je proto pro ni asi tak stejně závazná jako doporučení sousedky odvedle. A to i tehdy, když premiér tvrdí, že zvyšování úroků zničí ekonomiku a ČNB by měla v situaci rychlého růstu cen postupovat přesně naopak.

Pro začátek je ale nutné opustit nimbus centrálních bankéřů jako party neomylných X-menů, kteří pravidelně vybíhají zachraňovat svět před neschopností vlády. Historie na první pohled ukazuje, že vláda reaguje na „něco“ (v případě politiků jsou to hlavně volby) a pak se centrální banka musí vypořádat s tím, co se vlastně kvůli vládním krokům stalo. V minulosti se ale také stávalo, že instituce bojovaly proti sobě navzájem. A také je pravda, že reakce centrální banky občas dostala ekonomiku do ještě větších potíží než vládní populistické kroky. Nic na tom nemění fakt, že politici své kroky rádi zahalují do rétorických cvičení na téma „pomoc voličům“ a že se centrální bankéři rádi uchylují do vlastního vesmíru, kdy co nejvíce odborně znějícími pojmy vysvětlují nevysvětlitelné.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »