Komentář Tomáše Sedláčka

Alan Greenspan byl známý tím, že se rád a dlouze prohraboval ve statistikách. Byla to taková jeho, jak sám říkal, obsese. Při jednom tom prohrabování si všiml zajímavé věci: ač americký HDP vesele roste po celé dekády, a to výrazně, moc se to...