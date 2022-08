Když řidiči v zorném úhlu oka třeba po projetí křižovatky nebo kolem detektoru rychlosti probleskne malé nenápadné světlo, může mít nepříjemný pocit. Ptá se sám sebe, zda se při jízdě provinil proti pravidlům. Vždyť ho právě vyfotila policejní kamera. I když si třeba není jist, žádný přestupek přitom udělat nemusel, přesto systém uložil jeho snímek na rok do policejní databáze. Téma rezonovalo ve společnosti poté, co vyšlo najevo, že informace z dopravních kamer nakonec může dostat do rukou i finanční správa, která si je od policie vyžádala ke kontrole daní. Její právo potvrdil soud, na což na začátku srpna HN upozornily.

Nejenom soudní spor nastolil nepříjemnou otázku, zda stát odpovědný za silniční kontrolní systém uchovává fotky legálně a neporušuje zásady o ochraně osobních údajů.

Psal se rok 2015, kdy Policie České republiky začala na domácích silnicích a dálnicích budovat systém Automatická kontrola vozidel, který o čtyři roky později získal ještě přídomek Centrální. Je složený z kamer rozmístěných různě po republice, policii prý pomáhá pátrat po ukradených autech a státní orgány jím deklarují i svou činnost v boji proti terorismu. Pro zefektivnění práce při potírání trestní činnosti ale kamery snímají plošně všechna projíždějící vozidla a fotografie ukládají do policejní databáze.

