Svým partnerům dali slovenští liberálové ze strany Svoboda a solidarita (SaS) jasné ultimátum: buď z vlády odejde ministr financí a šéf nejsilnější vládní strany Igor Matovič (OĽaNO), nebo oni. Tento požadavek splněn nebyl, liberálové tak zamíří do opozice. Premiér Eduard Heger teď bude muset vymyslet, kde a jak hledat podporu v parlamentu.

V něm kromě demokratů sedí i fašisté nebo expremiér Robert Fico, které končící ministr zahraničí Ivan Korčok označuje za „extrémní opozici“. Na diplomata v nezvykle otevřeném rozhovoru pro HN Korčok popisuje domácí politickou situaci a důvody odchodu strany z vlády. Rozhovor se uskutečnil den před tím, než v pátek ministři strany oznámili, že ve středu podají demisi. Situace znepokojuje i spojence v NATO včetně České republiky, kteří kvůli válce na Ukrajině vyslali na Slovensko své vojáky.

HN: Dá se nějak stručně popsat, co se na Slovensku děje s vládou a proč s největší pravděpodobností současná koalice končí?

Probíhá velmi vážná krize vládnutí, která velmi pravděpodobně vyústí v odchod čtyř ministrů, přičemž jedním z nich jsem i já. Jsou to ministři nominovaní stranou Svoboda a solidarita. Bude to odchod ministra hospodářství a předsedy strany Richarda Sulíka, ministryně spravedlnosti Marie Kolíkové a Braňa Gröhlinga, což je ministr školství, a mě jako ministra zahraničních věcí. Byli jsme opakovaně svědky mnoha konfliktních situací a bohužel se dostáváme do bodu, kdy strana ztratila jakoukoli naději na změnu vládnutí. Platí, že do 31. srpna je ještě prostor, aby zareagoval především předseda vlády a aby se nejsilnější vládní strana OĽaNO podívala na to, zda je schopna, nebo není naplnit podmínky SaS (hlavně odchod Igora Matoviče z vlády – pozn. red.).



