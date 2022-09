Už zanedlouho by do Ústeckého kraje mělo přitéct 15,8 miliardy korun z Evropské unie. Peníze z Fondu spravedlivé transformace (Just Transition Fund) by Ústecku měly pomoci s odchodem od uhlí a uhelné energetiky. Další evropské prostředky na ústup od uhlí zamíří do Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Evropská komise v pondělí schválila český „Plán spravedlivé územní transformace“, díky kterému má země celkově obdržet asi 41 miliard korun. První výzvy k předložení projektů by tak měly být vyhlášené do konce roku.

Původně kraje počítaly s letošním zářím, termín se ale podle ministerstva pro životní prostředí posunul. Stát musel po kritice Evropské komise zmíněný plán přepracovat. Mimo jiné musel jasně uvést, kdy počítá s odchodem od uhlí. „Cílem je odchod od těžby a využití uhlí v roce 2033,“ potvrdil HN Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva.

Část evropských peněz kraje chtějí dát do strategických projektů, které mají zásadně proměnit podobu regionů i život v nich. Projekty kraje vybraly ve spěchu loni. Zbylé prostředky půjdou na podporu malých a středních podniků či revitalizaci brownfieldů.

Už teď jsou ovšem někteří tvůrci strategických projektů terčem kritiky neziskových organizací i místních obyvatel.

„V Ústeckém kraji narážíme u strategických projektů na stejné problémy jako v Karlovarském. Fond by měl být určený pro malé a střední podniky a projekty jsou jen obezlička k tomu, jak peníze z fondu rychle utratit. V Ústeckém kraji obzvlášť jsou některé projekty problematické,“ myslí si Mikuláš Černík z platformy Re-set, která se zabývá sociálně ekologickou transformací. Konkrétně zmiňuje projekty skupiny ČEZ na těžbu a zpracování lithia nebo revitalizaci lomu ČSA skupiny Se.ven.

