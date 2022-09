Pardubický kraj má pro rozvoj podnikatelského prostředí skvělé základy. Elektrotechnika, strojírenství, chemický průmysl, ale také třeba informační technologie jsou zde doma. Výrazně proexportní region rozvinul škálu podnikatelského oborů do pestrého vějíře od malých živností až po přinejmenším evropsky uznávané společnosti. Potenciál do budoucna násobí silné školství zaměřené na technické obory, po kterých bude ještě dlouho silná poptávka. Jednou větou, Pardubický kraj má stabilizované a vysoce rozvinuté podnikatelské prostředí, což se jasně projevilo i při letošním vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a IBM Firma roku.

Fakta IBM FIRMA ROKU 2022

1. místo SOLEA CZ výrobní družstvo

2. místo EL­‑VY

3. místo Rieter CZ

Firma SOLEA CZ výrobní družstvo se bude o celorepublikový titul IBM Firma roku 2022 ucházet před finálovou porotou 9. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2022

1. místo Lenka Bačová

2. místo Alice Pohanka

3. místo Dominika Smoláková

Živnostnice Lenka Bačová se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2022 ucházet před finálovou porotou 8. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku

Srdcař 2022

František Rybka

Odbornou porotu v Pardubicích nejvíce zaujala interiérová designérka Lenka Bačová. „Životní filozofií paní Bačové je, že domov je odrazem života jeho obyvatel, a proto radí svým zákazníkům, jak si svůj domov zpříjemnit. A tato filozofie jí přinesla řadu spokojených zákazníků,“ okomentoval za porotu vítězku Michal Šotola z MONETA Money Bank. Mezi firmami zazářila společnost SOLEA CZ výrobní družstvo, která vyrábí plastové a kovové díly. „V každém případě oceňuji růst firmy za dobu její dvaadvacetileté historie, kdy se ze tří zaměstnanců rozrostla na více než 160 zaměstnanců. A i přes relativně složité odvětví oceňuji snahu dát šanci lidem s hendikepem, kteří v současné době tvoří přes dvě třetiny týmu,“ zhodnotil volbu Martin Kadečka, vedoucí prodeje osobních vozů Volkswagen ve společnosti Porsche Česká republika.

V každém kraji je vyhlašován také vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci to nevzdali a pracují dál. V Pardubicích toto ocenění získal František Rybka, který se věnuje oboru gastronomie.

Vyhlašování MONETA Živnostník roku 2022 a IBM Firma roku 2022, Pardubický kraj Foto: archiv soutěže

Interiér je zrcadlem života

Lenka Bačová,

MONETA Živnostník roku 2022 Pardubického kraje

Lenka Bačová Foto: archiv soutěže

„Jsem interiérová designérka a specialistka v oblasti home stagingu, což je příprava nemovitostí před prodejem, aby byli kupující i prodávající spokojeni. Navrhuji soukromé i komerční interiéry. Interiér je zrcadlem života, takže se vždy snažím, aby soukromý interiér zrcadlil esenci osobitosti a vášně a u komerčních interiérů, aby zrcadlil hodnotu značky, vizi a poslání dané firmy,“ říká Lenka Bačová.

Interiéry jsou její celoživotní vášní. Nejvíce ji baví poznávat klienty a hledat téma, protože jde proti proudu, dělá něco úplně jiného. „Vždy se naladím na klienta, například má zajímavého koníčka, třeba vicemistr Evropy v mariáši, a to jsme odzrcadlili v interiéru. Nebo apartmány na prodej na Ludvíkově boudě v Janských Lázních, kde se lidé budou cítit jako v mechu, kde se položí a zrelaxují. Je to o odvaze klientů. Oni se chtějí obklopit tím, co mají rádi a aby je pak prostředí dále podporovalo,“ uvádí vítězná živnostnice. Sama je většinou více odvážná, na první prezentaci navrhuje něco úplně převratného. Buď se klient nadchne a řekne, to je skvělé nebo řekne, že je to na něho moc a začne se zmírňovat. Profesionálně se oboru věnuje od roku 2017, kdy ukončila akreditované studium na designové škole Intermezzo. „Od roku 2020 jsem zavalená zakázkami, nestíhám, poptávka je ohromná, jedu jen na doporučení. V té největší krizi, v době covidu, jsem vykročila a vzala odvahu jít do toho naplno. Návrhů už mám okolo šedesáti,“ doplňuje Bačová. Záleží na tom, jestli jsou to jednotlivé místnosti, jako například na kuchyně, které navrhuje nejraději, nebo jestli se jedná o celou nemovitost.

Poslední velkou radost jí udělala realizace ředitelny gymnázia v Chrudimi, kdy paní ředitelka Klára Jelinková s odvahou přijala její myšlenku. V současné době se interiér realizuje. „Teď dělám kuchyni pro další z krajských finalistek, paní bylinkářku Hanu Binkovou. Kuchyně bude propojením mezi nebem a zemí, přesně tak, jak ona pracuje s bylinkami. Moc se těším prezentaci u ní. Zase jdu s odvážnou variantou a uvidíme, jak se to povede,“ uzavírá Lenka Bačová.

Mám husí kůži, kdykoli o tom mluvím

Leoš Jiřele,

předseda společnosti SOLEA CZ výrobní družstvo, IBM Firma roku 2022 Pardubického kraje

Leoš Jiřele, předseda společnosti SOLEA CZ výrobní družstvo Foto: archiv soutěže

„Jsme ryze výrobní firma, máme aktuálně 160 lidí. Z výrobních procesů je to vstřikování plastů, lisování kovů, obrábění, ať už frézování, broušení, soustružení, tampoprint a máme řadu lidí na složitějších ručních a strojních montážích. Ze 160 lidiček je 70 % s hendikepem,“ říká Leoš Jiřele.

Kategorií zdravotního hendikepu je mnoho, Crohnova choroba, onkologie, epilepsie, diabetes, autismus, mají lidi s roztroušenou sklerózou, škála je široká, včetně fyzického hendikepu. „Už tento rozptyl jasně říká, že alfa a omega u nás je rovnováha mezi individuálním přístupem a v uvozovkách tvrdším byznysem ve smyslu, abychom si na sebe vydělali. Protože v čem jsme možná specifičtější než většina obdobných firem v České republice, že příspěvky státu nám dělají jenom mezi 10 až 15 %. Průměr republiky bude třeba 40 až 50 %. Nám konkurují ne chráněné dílny, ale jsme de facto na běžném trhu práce,“ uvádí předseda vítězné společnosti. Práce dnes už přichází sama, ale nebylo to tak vždy. Pamatuje si dobu před patnácti lety, kdy klepal na cizí dveře a odpovědi byly stále stejné. „Pak, když se nám ozval třeba Siemens, že s námi chce spolupracovat a už s nimi děláme řadu let, tak to bylo něco neuvěřitelného. Ale je to všechno odpracované, náhody nejsou,“ dodává Jiřele. U lidí s hendikepem je specifické to, že pět činností jim nepůjde a v té šesté budou možná i na úrovni člověka bez hendikepu. Je to o individuálnosti, hledání a trpělivosti. Automaticky po prvním pohovoru si hned práci s uchazečem jdou vyzkoušet, protože i pro představu uchazeče je to dobré. Hodně narůstá počet lidí s duševními nemocemi, to je pro firmu největší výzva, protože člověka poznají kolikrát až po několika měsících.

„To, co mě vždy osobně velmi nabíjí, jsou právě ty příběhy, kdy se někomu opravdu prokazatelně, výrazně zlepší zdraví, a tak slyšíte příběhy, kdy on přijde k doktorovi, ten kouká do čísel, jak je možné, že jsou úplně jiná. A ten člověk mu řekne, já jsem si našel práci a jsem tam rád. To mám husí kůži, kdykoli o tom mluvím,“ uzavírá Leoš Jiřele.

Zaměřeno na kraj Jaké jsou aktuální podmínky pro rozvoj podnikání v Pardubickém kraji? I přes všechny současné problémy jsou podmínky a příležitosti pro podnikání v Pardubickém kraji udržitelné. Žádný krach firem nebo živnostníků se zatím nekoná, i když všichni sdílí obavy o svou budoucnost v souvislosti s neúměrným zvyšováním cen energií. Výpadky výroby ve firmách, například v souvislosti s nedostatkem čipů, se daří celkem operativně nahrazovat novými produkty. Tento pozitivní trend v Pardubickém kraji je dán i širokou diverzifikací výroby v podnicích, které nejsou zaměřeny pouze na oblast automotive. Paradoxně i covidová doba přinesla mnohým firmám nové výzvy a výrobní příležitosti, vzhledem k nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců se zefektivnily některé výrobní procesy. Krajská hospodářská komora Pardubického kraje očekává, že rozvoji podnikání v regionu pomůžou i vouchery až do výše 50 tisíc korun, které nabízí uprchlíkům z Ukrajiny do startu jejich podnikání hejtman Pardubického kraje. Jozef Koprivňanský

předseda představenstva Krajské Hospodářské komory Pardubického kraje