Světoznámé úrovně dosahuje ve Zlínském kraji zejména strojírenství, gumárenství nebo plastikářství. Opřít se může také o generace znalostí například v oblasti zpracování kůže, ale rovněž stavět na Baťovské podnikatelské tradici. Co se týče velikosti podniků, vykazuje Zlínský kraj nejvyšší podíl malých podniků z celé České republiky. Odlehlé končiny regionu si zase udržují tradiční řemeslnou výrobu. Nejen to se projevilo při vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku. Mezi živnostníky porotu nejvíce zaujal výrobce společenské hry Petr Valla. „Je dobré si hrát. Kdo si hraje, ten nezlobí. Je důležité rozvíjet kreativitu už od dětství. I s jednou hrou se dá uspět ve světě,“ zhodnotila za porotu Martina Žáková z MONETA Bank.
Zlínský kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2025
1. místo MONET+, a.s.
2. místo CEBES a.s.
3. místo Edhouse s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2025
1. místo Petr Valla
2. místo Viera Kranz
3. místo Marie Bařinová
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2025
Nikol Kratina
Mezi firmami uspěla společnost MONET+, která se věnuje kybernetické bezpečnosti. „Kyberbezpečnost se stala světovým tématem a také Volkswagen klade maximální důraz na toto téma. MONET+ je v tomto oboru na světové špičce. Zajišťuje důležitou ochranu velkého množství finančních transakcí doma i v zahraničí,“ okomentoval vítěze za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař. Ve Zlíně získala toto ocenění cukrářka a majitelka kavárny Nikol Kratina.
Provozování foodtrucku a výroba venkovního nábytku zazářily v Moravskoslezském kraji
Našel jsem inspiraci ve velmi staré asijské loutkové hře
Petr Valla
MONETA Živnostník roku 2025 Zlínského kraje
Vyrábí loutkovou hru. „Je na platformě loutkového divadla, ale protože je výjimečně interaktivní, tak se to ujalo jako bojová loutková hra a novináři ji přejmenovali na dřevěný play station. Napadlo mě to, když jsem mrznul ve Švédsku v práci a připravoval jsem si program na vánoční svátky pro mého sedmiletého syna. Prohledával jsem internet a našel inspiraci ve staré asijské loutkové hře,“ říká Petr Valla. Princip hry, její neobvyklost a nevšednost spočívá v tom, že loutky jsou vedené zespoda. Ne tak, jako u marionet. „Tahem provázku napnete a zvednete loutku. A díky tomu, že vkládáte sílu a bojujete proti gravitaci, tak získáte interaktivitu a sílu rukou přenesete do loutky. Loutky můžou mezi sebou interaktivně reagovat, což jsme přenesli do bojové varianty, ve které jde o zábavný souboj. Loutkám jsme nasadili masky démonů, kočiček nebo normálně tváří, můžete si je nakreslit, jaké vy chcete a můžete začít souboj počítat,“ popisuje vítězný živnostník.
V tom tkví jádro zábavy. To je ale jen jedna dimenze, hra vlastně nemá konec. „To, co loutkám přivážete k rukám, nemusí být zbraně, může to být nářadí, květina, cokoli. Můžete se vrátit zpátky k tomu, že je to loutkové divadlo anebo můžete vymýšlet vlastní scénáře. V tom je to výjimečné, podporuje to kreativitu,“ dodává Valla. I když to podle mediálního úspěchu nevypadá, je stále ještě v počátku projektu, u malosériové výroby. Zatím je na čísle zhruba 70 vyrobených kusů. „Jde mi o to, aby se lidé učili hrát a inspirovali se v historii, protože tahle hra má kořeny 2000 let zpátky a byla to ta nejlevnější hračka, kterou si děti v Asii mohly vyrobit z bambusu. To je to poselství, které chci předávat nové generaci. Za dva a půl roku od startu se mi podařilo mít premiéru na světové výstavě Expo v Ósace,“ uzavírá Petr Valla.
RADY
Operativní leasing bez čekání
Operativní leasing automobilů je oblíbeným produktem nejen velkých ale i menších firem, který klientům umožňuje vozidlo pouze užívat bez nutnosti jej vlastnit. Doba pronájmu je kratší než ekonomická životnost vozu a po skončení smlouvy se automobil vrací leasingové společnosti. Výhodou je, že není nutné platit akontaci, měsíční splátky jsou fixní a plně daňově uznatelné. Aktuálně je k dispozici akční operativní leasing na Volkswagen Golf za 5 999 Kč s včetně DPH bez čekání s délkou 36 měsíců a ročním nájezdem 10 000 km. Splátky zahrnují kompletní servis, povinné ručení i havarijní pojištění. Nabídka se vztahuje na ihned dostupné vozy Volkswagen Golf i na modely objednané do výroby. Parametry leasingu – délku financování, nájezd, spoluúčast či rozsah služeb – lze individuálně upravit.
Milan Aberle
Corporate Sales Manager, Volkswagen
Ve vývoji je postkvantová kryptografie
Jan Vavrys
ředitel společnosti MONET+, Volkswagen Firma roku 2025 Zlínského kraje
Firma se věnuje zabezpečení rozhraní mezi digitálním a fyzickým světem. Konkrétněji se jedná o bezpečnost platebního a identitního světa. „Pokud to mám ještě více přiblížit, tak jde o bankovní transakce platební kartou, ať už fyzickou nebo digitální v telefonu a řetězec operací od samotného terminálu, na kterém platíte v obchodě nebo v hromadné dopravě, a ten systém za tím na backendu, který zpracovává transakci až do fáze, kdy vaše banka a banka toho, kdo vám prodává službu, si vymění peníze,“ přibližuje Jan Vavrys. Pokud jde o identitní oblast, dělí se na vrstvu občana, zaměstnance a zákazníka. „U občana to jsou veškeré doklady s biometrickými prvky, ať už je to občanka nebo pas, řidičské průkazy objednané na dálku. V rovině zaměstnance to je kvalifikovaný elektronický podpis, bezpečnost vnitřního prostředí tam, kde se pracuje s citlivými údaji nebo hodnotnými informacemi, jako je v bankách, pojišťovnách, nemocnicích, školách, kritické infrastruktuře státu, správě železnic. A ve vrstvě zákazníka je to typicky banka nebo pojišťovna, kdy zákazníka pouštíte do svého systému, on si spravuje své peníze a vy vytváříte bezpečné systémy, aby nemohl udělat chybu, nabízíte mu dvoufaktorovou autentizaci, bezpečnostní klíče a autentizační prvky,“ vypočítává ředitel vítězné firmy.
Dnes je výzev v této oblasti mnoho. „Připravuje se evropská digitální peněženka, je ve vývoji postkvantová kryptografie, což bude měnit vůbec základní premisy, na kterých dnes šifrovací metody stojí, takže inovace jde tímto směrem,“ dodává Vavrys. Společnost má kolem 300 zaměstnanců a obratově se dostává k 700 milionům korun. Roste dál, snaží se expandovat do zahraničí. Dnes je ve 40 zemích a obrat ze zahraničního obchodu tvoří 30 % s výrazným potenciálem k navýšení.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist