Silná podnikatelská tradice regionu se nezapře! Strojírenský průmysl se úspěšně transformuje, aby dovedl reagovat na světové potřeby nejmodernějších technologií v oblasti informatiky, elektroniky, elektrotechniky a automobilového průmyslu. Zároveň se Moravskoslezský kraj vyznačuje neotřelostí přístupů a podnikatelským elánem, který je podstatným faktorem pro úspěch. To se jasně ukázalo na krajském vyhlašování 20. ročníku podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a Volkswagen Firma roku. Odbornou porotu nejvíce zaujal David Kania provozující foodtruck. „Gratuluji panu Kaniovi k vítězství. Mě osobně oslovilo jeho nadšení pro obor podnikání. Chystám se na jeho japonský ramen a budu si muset něco více zjistit o miso pastě,“ uvedl za porotu Martin Petrek z MONETA Bank.
Moravskoslezský kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2025
1. místo Todus Outdoor s.r.o.
2. místo VINAMET CZ s.r.o.
3. místo CZ testing institute s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2025
1. místo David Kania
2. místo Jan Křivonožka
3. místo Tomáš Lazecký
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2025
Jan Křivonožka
Z firem uspěla společnost Todus Outdoor, která se zabývá výrobou prémiového venkovního nábytku. „Design na světové úrovni, kvalita zpracování produktů také na nejvyšší úrovni. To je vítězná firma, která sice byla zasažena povodněmi, ale přesto dokázala obstát na světovém trhu,“ okomentoval vítěze za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař. V Ostravě získal toto ocenění kamnář Jan Křivonožka.
Nejlepší firma Zlínska se věnuje kybernetické bezpečnosti, živnostník výrobě společenské hry
Zastavil jsem dům, abych mohl mít velký foodtruck
David Kania
MONETA Živnostník roku 2025 Moravskoslezského kraje
Je vystudovaný stavař, práce ho ale nenaplňovala. „V časopisu Gurmet byl kdysi článek o foodtrucku Salt’n‘Pepa, který byl u nás první. Strašně se mi to líbilo. Tři týdny poté už jsem měl živnost a nakoupené vybavení a stál jsem na první akci. Zastavil jsem dům a koupil jsem si velký truck, nechal jsem si ho celý předělat na míru a začal s ním jezdit,“ vzpomíná David Kania. V době covidu to bylo velmi složité, akce se rušily. Pomohla nákupní centra v Ostravě, kde mohli stát, provozovat výdejní okno, později se dostal na food festivaly. „Gastro má spoustu úrovní a mě konkrétně baví fermenty. Začínali jsme kysaným zelím, přešli přes kimčchi a pořád jsem chtěl jít dále. Načítal jsem si věci v angličtině, zkoušel si je a dostali jsme se k japonským enzymatickým fermentům, které jsou momentálně docela in,“ říká vítězný živnostník. Od loňského roku mám zařízenou laboratoř, ve které si vyrábím miso pasty, vyrábím garum (fermentovanou rybí omáčku), někdy i octy.
Názory
Kapitálový trh jako motor podnikatelských příběhů
Malé a střední firmy jsou páteří české ekonomiky – tvoří přes 99 % podniků a přinášejí inovace i regionální stabilitu. Přesto mnohdy narážejí na nedostatek kapitálu pro růst. Trh Start pražské burzy ukazuje, jak burza může pomoci tyto překážky překonat. Zde je několik příkladů - výrobce dronů Primoco UAV proměnil podnikatelský nápad ve firmu, s jejíž akciemi se dnes obchoduje i na trhu Prime, a úspěšně prodává své produkty do zahraničí. KARO Leather, tradiční zpracovatel kůží, díky kapitálu z burzy rozšířil výrobu a postavil novou moderní halu, čímž posílil svou pozici na lokálním i mezinárodním trhu. Slovenský GEVORKYAN využil burzovní financování k zahraniční expanzi, akvizicím konkurence a rychlému růstu firmy. Burza tak firmám poskytuje nejen finance, ale i prestiž a důvěryhodnost, které pomáhají získávat nové zákazníky a partnery. Příběhy firem z trhu Start dokazují, že i menší podniky mohou vyrůst v silné hráče s globálními ambicemi.
Jiří Kovařík
vedoucí komunikace, Burza cenných papírů Praha
Na jaře otevřel také Ramen bar v Ostravě na Nádražní. Vyrábí vlastní nudle, používá miso pasty z vlastní laboratoře, které jsou unikátní. „Ani v Evropě nemají obdoby, protože používáme enzymaticky fermentované mexické papriky, mandlovou mouku se skořicí, je toho hodně. Udíme houby, věci stále zrají, takže čím jsou starší, tím mají hlubší chuť, jsou mnohem výraznější,“ popisuje Kania. Začínají od něho odebírat další gastro subjekty, jako jsou například hotely. Spolupracuje úzce se zahraničními laboratořemi, jako je Silo v Londýně. To je restaurace, která je jednička v zero waste konceptu, tedy zpracování veškeré suroviny. „Vesmír, který se nám otevřel enzymatickým kvašením, a je nedozírný. Foodtruck je u nás sezónní záležitost. Mám s tím deset let zkušenost a zima u nás trvá sedm měsíců, kdy se byznys musí dělat na plné pecky. Proto jsme zřizovali restauraci, aby se nám stabilizoval byznys v zimě,“ dodává David Kania.
Na prémiový venkovní nábytek u nás nebyla dříve mentalita
Pavel Kollárovits
jednatel a spolumajitel společnosti Todus Outdoor, Volkswagen Firma roku 2025 Moravskoslezského kraje
Rodinná firma vyrábí prémiový venkovní nábytek. Nejedná se jen o stoly a židle, ale je to loungové sezení, venkovní sedačky. Používají se venkovní pěny, materiály a technologie, které jsou běžné pro čalounění lodí a jachet. „Firmu založil tchán v roce 1991. My jsme s manželkou Zuzanou firmu převzali před třemi lety. Zůstali jsme stále rodinnou firmou, tchán ve společnosti funguje dál, ve firmě je i manželčina sestra,“ říká Pavel Kollárovits.
Zaměřeno na kraj
VINCI Construction CS staví lepší místa pro život
Díla Skupiny VINCI Construction CS denně využívají lidé po celé republice. Ulehčují jim život, zpříjemňují trávení volného času, zkrášlují okolí. V Moravskoslezském kraji jsme letos úspěšně realizovali třeba opravu silnic mezi Českým Těšínem a Ropicí nebo mezi Chotěbuzí a Loukami, v Ostravě jsme zase propojili místní cyklotrasy. Už loni jsme dokončili novou odbavovací plochu na ostravském letišti nebo obchvat Mošnova. VINCI Construction CS je největší stavební skupinou v Česku a na Slovensku. Působí ve všech krajích i oblastech činností, od dopravně inženýrských staveb včetně mostů i tunelů přes pozemní až po vodohospodářská díla nebo městský mobiliář. V souladu s principy udržitelnosti se společnosti ze Skupiny ročně podílí až na 2000 projektech, za kterými stojí téměř 4300 jejích odborníků.
Iveta Štočková
tisková mluvčí, Skupina VINCI Construction CS
Společnost pomáhá přenést vnitřní designový komfort do venkovních prostor. Funguje to tak, že pěny jsou rychleschnoucí, mají otevřenou buněčnou strukturu a když prší, už zhruba za hodinu poté je možné si sednout nebo lehnout. „Většina naší konkurence vyrábí alespoň částečně v Asii. My máme 100 % výroby u nás v Opavě, od kovovýroby přes čalounění a šití. Máme švadleny, lakýrníky, svářeče, poměrně hodně profesí. To je pro zaměstnavatele značná výzva, všechny profese udržet. Ale daří se nám zaměstnance udržet i díky otevřenému a přátelskému přístupu,“ popisuje spolumajitel a jednatel vítězné firmy, která má 40 zaměstnanců a její obrat se pohybuje kolem 80 milionů korun, z čehož 80 % tvoří export. „Jsou to převážně země západní Evropy. Díky prezentacím na veletrzích máme export i do Ameriky, Austrálie a Kanady. Vždy jsme se orientovali na export, v České republice na venkovní prémiový nábytek nebyla dříve mentalita, to se teď v poslední době dost mění. Díky nové generaci například zahradních architektů prošla určitá edukace a lidé jsou ochotni více investovat do toho, aby nejen zahrada vypadala pěkně, ale byl komfort i v sezení,“ dodává Kollárovits. Firma spolupracuje jak s českými designéry, například s Lucií Koldovou nebo s duem Vrtiška a Žák. Základ produkce je ve spolupráci s belgickým designovým studiem Segers, což jsou špičkoví designéři na venkovní nábytek. Jejich design je například v Apple Parku v Kalifornii.
