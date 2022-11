Plášil, Plášil, Plášil, Plášilová, Měkuta a Nekolová. Jedinou kandidátku v nejmenší české vsi – Vysoké Lhotě na Pelhřimovsku – tvořili v nedávných komunálních volbách pouze členové dvou rodin. Nebylo to pro obec s 16 obyvateli, do níž zajíždí dva autobusy denně, nic nového. Ve vesnici už desítky let stále ubývají lidé a ti, kteří zůstávají, stárnou. Potíže najít lidi ochotné ji řídit tady proto měli už v několika posledních volebních obdobích.

Podobných malých vsí, kde se jen stěží daří sestavit alespoň jedinou kandidátku a zvolit zastupitele, je v Česku řada. Země má podle statistik v průměru nejmenší počet obyvatel (1710) na jednu obec ze všech států Evropské unie. Je to dáno i tím, že spolu s Francií a Slovenskem má nejvyšší počet obcí. Což něco stojí.

Národní ekonomická rada vlády nyní dala vládě premiéra Petra Fialy (ODS) seznam návrhů, díky nimž by mohl stát získat miliardy korun navíc. Mezi nimi je i doporučení, aby se malé obce slučovaly. Případně aby vláda stanovila minimální velikost obce. Například aby měla alespoň tisíc obyvatel nebo se spojila s dalšími. Podle expertů by to mohlo státu přinést deset miliard korun ročně. Ušetřilo by se například za platy starostů a za náklady na chod úřadu.

