Před Českem se otevřela příležitost alespoň částečně vylepšit jednu dlouholetou slabinu země – nízký počet českých úředníků v klíčových institucích Evropské unie. Češi zvládli svůj končící předsednický půlrok a evropské úřadovny pokukují po lidech z méně zastoupených členských států, mezi které Česko patří. Obojí skýtá šanci pro Čechy naskočit do institučního vlaku.

Vláda Petra Fialy (ODS) proto vytipovala lidi, na které by chtěla upozornit a pomoci jim dostat se na klíčová místa v Bruselu, zejména do Evropské komise. Celkově jde o desítky Čechů a Češek, kteří mají za sebou předsednickou zkušenost – od řadových expertů přes šéfy pracovních skupin až po top vyjednávače, kteří by mohli zamířit na vrchol unijní exekutivy.