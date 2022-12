Ostré kritice čelilo letos Německo v Česku a dalších zemích střední a východní Evropy. A to za údajně váhavou podporu Ukrajiny nebo za plán nasypat německým podnikům a domácnostem obří finanční pomoc kvůli vysokým cenám energií. Podle kritiků to křiví společný evropský trh. „Kritika na adresu Německa je poněkud laciná, když Česko a řada dalších zemí svým občanům a firmám stropuje ceny na nižší úrovni než Německo, a navíc na celou spotřebu plynu,“ říká v rozhovoru s HN německý velvyslanec v Praze Andreas Künne.

Podle něj si Němci přejí ukrajinské vítězství nad Ruskem úplně stejně jako Češi. „Jak by měla tato válka skončit? Ukrajinským vítězstvím, a to co nejdřív to bude možné. Ale obávám se, že to ještě bude trvat,“ uvádí Künne, který je německým velvyslancem v Česku od srpna roku 2021. A opakuje to, co zdůrazňuje americký prezident Joe Biden, francouzský prezident Emmanuel Macron nebo německý kancléř Olaf Scholz – tedy že „vyjednávání o míru mohou nastat jedině tehdy, až o ně budou stát sami Ukrajinci a za jimi stanovených podmínek“. Velvyslanec následně bere do ruky dlouhý seznam těžkých zbraní, které jeho země Ukrajincům dodala. Kritika, že Berlín pro ně nedělá dost, je podle něj naprosto neoprávněná.

HN: Německo bylo v Česku hlavně v prvních měsících po ruském útoku terčem kritiky, třeba kvůli tomu, že Ukrajině nechtělo dodat těžké zbraně. Jak jste vnímal rozdílný český a německý pohled na válku?

Na začátku rozdíly opravdu existovaly. Podle mě byly pochopitelné, podmíněné především historicky. Relativně záhy po vypuknutí války ale zmizely. Tři dny po ruském útoku pronesl kancléř Olaf Scholz projev, v němž prohlásil, že nastal historický přelom. A od té doby v tom podstatném mezi Českem a Německem neexistují žádné rozdíly. V jednotlivostech samozřejmě nějaké stále najdeme.