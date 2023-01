Mikuláš Dzurinda se vrací. Nevíme ještě, jestli Slováci budou mít předčasné volby v květnu, červnu, nebo v září, to by se mělo vyjasnit v úterý. Ale už víme, že v nich chce hrát roli muž, který zachránil Slovensko před mečiarismem a pak se politicky utopil ve vlastních skandálech a nakonec si dal od politiky dvanáct let pauzu.

Teď předstupuje s projektem Modrá koalice, což je strana, takže je tu zmatení pojmů už na začátku – nebo je to chytrý tah, jak v obavách z návratu jiného expremiéra Roberta Fica k moci s podporou fašistů vytvořit platformu pro širší spojení slovenských středových a pravicových demokratů.