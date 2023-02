Do hlavní turistické sezony sice ještě pár měsíců zbývá, ale v největším domácím dopravci České dráhy (ČD) si už nyní dělají starosti, jak v období zvýšené poptávky zvládnou odvézt cestující. Státní akciový podnik trápí nedostatek vlaků, prodlužují se mu dodávky těch nových a staré se z oprav do provozu vrací pozdě. Problémy s pokrytím všech spojů přitom má už nyní.

Podnik místo nových vagonů nasazuje starší. Občas ale vagon, do kterého mají cestující koupené místenky a na nádraží na něj čekají, nepřijede vůbec a vlak je o něj kratší. Šéf ČD Michal Krapinec v rozhovoru pro HN připouští, že se obává momentu, až v létě dorazí do republiky zahraniční turisté zvyklí krátké cesty směrem na Berlín nebo Vídeň zdolat vlakem. Tvrdí, že jestli se situace skokově nezlepší, tak to může být v létě špatné.