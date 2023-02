V opakovaných volbách do zastupitelstva obce Hrčava na Frýdecko‑Místecku zvítězilo uskupení SNK Hyrčovjaně. V sedmičlenném zastupitelstvu získalo čtyři mandáty a v podzimních řádných volbách skončilo druhé. Uskupení Pro Hrčavu vedené nynějším starostou Markem Sikorou bude mít tři zastupitele. Volby v druhé nejvýchodnější obci Česka se musely opakovat z rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě.

Jejich výsledek podle jeho senátu ovlivnili účelově přihlášení voliči, kteří získali krátce před volbami trvalé bydliště ve dvou nemovitostech starosty Sikory. Jedna z nich je navíc neobyvatelná. Volební účast v opakovaných volbách dosáhla 85,71 procenta. Z 210 oprávněných voličů jich přišlo k volební urně 180.

Při zářijových volbách bylo v seznamu oprávněných voličů zapsáno 220 lidí. Kromě uskupení Pro Hrčavu v obci stejně jako nyní usilovali o přízeň voličů také zástupci SNK Hyrčovjaně, toto sdružení řádné volby prohrálo o 27 hlasů. Lídr kandidátky Martin Koper pak volby zpochybnil u soudu, který rozhodl o jejich opakování.

Soud poukázal na to, že právo volit je spojeno výhradně s lidmi, kteří jsou s daným městem či obcí spjatí. Během veřejného jednání soudu se prokázalo, že minimálně čtyři osoby k Hrčavě neměly žádný vztah.

V opakovaných volbách získalo vítězné uskupení vedené Koperem 637 hlasů, tedy 52,91 procenta, a uskupení Pro Hrčavu 567 hlasů, tedy 47,09 procenta. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 45,9 roku. Nejmladšímu je 32 let, nejstaršímu 64 let. Do zastupitelstva byly zvoleny dvě ženy.

Krajský soud v Ostravě obdržel v souvislosti s podzimními komunálními volbami v Moravskoslezském kraji 15 stížností. Zamítl 13 z nich, té z Hrčavy vyhověl. Nezabýval se stížností z Krasova na Bruntálsku, protože nesplňovala náležitosti. Komunální volby se v regionu budou opakovat ve dvou obcích. Kromě Hrčavy půjde ještě o Bílčice na Bruntálsku, kde se zastupitelstvo rozpadlo bezprostředně po volbách. V obci Bílčice se volby uskuteční 25. března.