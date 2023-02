Už více než rok krouží skotský start-up Gravitricity kolem českého Diama, které se stará o rekultivaci uhelných šachet na severní Moravě. Skotové chtějí do jedné z obřích jam určených k zasypání postavit zařízení na výrobu elektřiny. Vyvíjejí technologii využívající závaží o váze 500 tun prudce spuštěné dolů. Obě společnosti v úterý na britské ambasádě podepsaly memorandum o využití šachty na dole Darkov na Karvinsku.

„Je to součást moderní vize Diama. Jednoduchá technologie vnesená do komplikovaných podmínek černouhelného dolu. Věřím, že za dva až tři roky budeme slavit fungující zařízení,“ řekl ředitel státního podniku Ludvík Kašpar.

V Darkově může vyrůst první takové zařízení na světě. Připevněné generátory o výkonu čtyř megawattů po dobu 15 minut dokážou zásobovat elektřinou 24 tisíc domácností. Hlavně by ji ale měly dodávat do přenosových sítí jako ČEPS. Jim Gravitricity nabízí způsob, jak lépe řídit výkyvy dodávek energie z obnovitelných zdrojů. Vedle bateriových úložišť a přečerpávacích vodních elektráren je „gravitace“ další způsob, jak to zařídit. Závaží spuštěné prudce dolů navíc dokáže najet na plný výkon za méně než jednu sekundu.