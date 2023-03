V posledních letech se v Česku odehrál z ekonomického pohledu velmi zajímavý příběh. Vraťme se do roku 2018. Hospodářství roste o 3,2 procenta. Nezaměstnanost klesá na 2,2 procenta. Inflace je přesně na dvouprocentním inflačním cíli. Obchodní bilance a celý běžný účet platební bilance v mírném přebytku, stejně jako veřejné finance. Téměř idylický obrázek.

Ekonomika však tehdy byla na hraně možností, vlastně se jí začala pozvolna vzdalovat. Počet volných pracovních míst převýšil dostupné nezaměstnané uchazeče. Veřejné finance se vrátily do červených čísel. Ceny nemovitostí začaly sprintovat vzhůru. Následně se přidaly dva zásadní hospodářské šoky: pandemie a válka na Ukrajině.

Víte, co se stane s ekonomikou, která se již tři roky přehřívá, když nejdříve přidáte pandemii, tedy kombinaci negativního nabídkového i poptávkového šoku, silný fiskální stimul, následně expanzi poptávky po pandemii s asistencí nízkých úrokových sazeb a nakonec válečný konflikt, který přinese negativní nabídkový šok?

Student ekonomie si to vše může rozkreslit do posunů křivek agregátní nabídky a poptávky. A vyjde mu obrázek, který přesně zapadá do českých reálií. Od konce roku 2019 do současnosti se HDP reálně snížil o 0,6 procenta, zatímco cenová hladina, měřená deflátorem HDP, stoupla o 19 procent.

Porovnejte data o stavu české ekonomiky v roce 2018 v prvním odstavci se současností. Hospodářství stagnuje a je pod úrovní roku 2019. Inflace dosahuje 15,7 procenta. Běžný účet platební bilance se propadl na minus 5,6 procenta HDP. Veřejné finance budou letos již počtvrté v řadě v hlubokém minusu. Z učebnicově makroekonomicky stabilní země jsme se stali příkladem pravého opaku.

Je třeba se věnovat hledání cest a nástrojů k proměně hospodářství, jež stojí na levné práci a energiích. Cílem je ekonomika založená na moderních technologiích s vysokou produktivitou přinášející vyšší přidanou hodnotu. Nicméně nejdříve se musíme vypořádat s výraznou vnitřní a vnější nerovnováhou ekonomiky. Nejprve se musíme uzdravit, potom začít s tréninkem.