Osmnáctý ročník prestižní ankety TOP ženy Česka zná své vítězky. Odborná porota rozhodla, že titul TOP podnikatelka získává majitelka obchodů SCANquilt Ivana Šachová. TOP manažerkou se stala finanční ředitelka skupiny KKCG Katarína Kohlmayer a v kategorii TOP žena veřejné sféry u porotců zvítězila ekonomka a kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová. Ta během večera oznámila, že se za pět let hodlá znovu účastnit prezidentského klání o Hrad.

Cílem projektu TOP ženy Česka je zviditelnit úspěšné ženy ze soukromé i veřejné sféry. Příběhy úspěšných žen mají inspirovat jejich následovnice a také upozorňovat na témata, jako jsou rovné pracovní příležitosti a působení žen na postech s rozhodovacími pravomocemi.

„Je to zvláštní pocit zodpovědnosti. Velmi si toho ocenění vážím, hodně to pro mě znamená. Celou kariéru jsem strávila v Londýně a v zahraničí, takže mě velmi těší, že jsem se mohla vrátit, pracovat tady a získat toto ocenění,“ řekla na slavnostním večeru Kohlmayer poté, co převzala cenu od patronky projektu Michaely Bakala.

Ocenění TOP podnikatelka Česka získala Šachová. „Moc si toho vážím, protože ve světle hvězdných dam, které dělají výjimečné věci, patřím spíš mezi ženy, jež dělají obyčejné věci, i když se je snažím dělat dobře,“ uvedla. Loni oslavila šedesátiny a otevřela i šedesátou prodejnu, což však nebylo naschvál. „Žádné plány jsem nikdy neměla, spíš jsem ráda přijímala výzvy – a v té těžké době zrovna přišly. Moc si vážím podpory našich zákazníků, protože bez nich bychom to nezvládli,“ uvedla s tím, že během pandemie nepropustila žádného zaměstnance. To ji však stálo desítky milionů. „Myslím si, že se vyplatí na chvíli se uskromnit, aby podnikání mohlo jít dál. Beru to i jako zodpovědnost vůči našim zaměstnancům. Podnikání je o tom vydržet, nevzdávat to a postupnými krůčky plnit svoje představy,“ dodala.

„Anketa TOP ženy Česka je o sdílení pozitivních a úspěšných příběhů žen, vzájemné inspiraci a podpoře. Jsem vděčná, že je o ni každoročně zájem. Pořád přichází nové ženy s novými příběhy, což ukazuje, že stále mají co nabídnout a o čem mluvit. Je tam vždy něco, co vás dojme nejen profesně, ale i lidsky,“ uvedla patronka projektu Michaela Bakala.

„Ocenění TOP ženy Česka vyhlašujeme ve čtvrtý náročný rok pro českou ekonomiku. Přesto se podařilo najít spoustu skvělých příkladů, počinů a firem, kterým dávají energii ženy a kterým se velmi dobře daří. Vítězka v kategorii podnikatelky Ivana Šachová rozšiřovala svou síť obchodů SCANquilt i v době covidu a loni vykázala rekordní tržby i počet prodejen. Navíc má skvělý podnikatelský příběh,“ doplňuje šéfredaktor HN Jaroslav Mašek.

Stejně jako v předchozích ročnících pracovala i letos na finálním žebříčku odborná porota složená z respektovaných osobností byznysu, akademické sféry i veřejného života, mimo jiné například generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy České republiky Dagmar Kuchtová, členka bankovní rady České národní banky Karina Kubelková, vrcholová manažerka Renata Mrázová, headhunterka Darina Farkasová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Monika Ladmanová či řídící partner společnosti Havel & Partners Jaroslav Havel.

Podrobnější představení výsledků 18. ročníku ankety TOP ženy Česka a rozhovory s vítězkami najdete v příloze Hospodářských novin a na webu HN.cz 24. března.