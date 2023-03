Buřinka, Modrá pyramida a další stavební spořitelny se obávají, že přijdou o možnost poskytovat výhodné úvěry na bydlení. Reagují tak na jednání koalice, která se v úterý shodla na omezení státní podpory na stavební spoření. Byť se zatím jedná o předběžnou koaliční dohodu, resort financí neočekává, že by se na návrhu ještě něco výrazně měnilo.

Vláda chce podporu stavebního spoření omezit kvůli snížení schodku státního rozpočtu. U existujících smluv by se roční podpora snížila na polovinu ze současných 2000 korun, u nových smluv by se zcela zrušila. To by pro stavební spořitelny v podstatě znamenalo, že už nebudou mít lidem co nabídnout.