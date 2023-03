Vláda bude v příštích týdnech a měsících rozhodovat o nové podobě energetiky v Česku. Čeká ji totiž revize všech klíčových strategií týkajících se energetiky a klimatu včetně Státní energetické koncepce a Národního klimaticko-energetického plánu. Ty mají určit, jak by mělo Česko dosáhnout svých klimatických cílů do roku 2030 a jak by se česká energetika měla vyvíjet do poloviny století.

Současná energetická koncepce z roku 2015 staví mimo jiné na principu soběstačnosti ve výrobě elektřiny, s cílem získat alespoň 90 procent elektřiny z domácí výroby. I když je Česko nyní čistým vývozcem elektřiny, tato situace se podle všech dostupných studií pravděpodobně změní. Důraz na soběstačnost sice na první pohled může dávat smysl, skrývá se za ním ale celá řada problémů.