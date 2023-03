Každý vynález nás ohrozil, každý pokrok je dvojsečný meč. Při každém vylepšení či augmentaci jisté části našeho těla nebo našich schopností zakrní trošku ona vlastnost původní, biologická, přirozená. Nicméně paradoxně právě tímto procesem externalizace našeho ducha vně našeho těla stáváme se více lidmi.

Tak třeba před miliony let popadl náš předek kámen, posedl jej svým lidským úmyslem, který s úmyslem kamene neměl nic společného, a z nic netušícího kamene se stal nástroj v našich rukách. Tím, že se naší součástí stalo něco, co nejsme my, stali jsme se více sami sebou. Člověk s kamenem v ruce je paradoxně více člověkem než bez kamene. A od té doby se součástí našeho exo-těla stávají věci, které vůči nám nejsou při-rozené, neměli jsme je při rození.

Když se chceme pohybovat rychle, oblékneme se do auta a to augmentuje naše nohy takovým způsobem, že jsme schopni se pohybovat rychleji než jakékoliv přírodní zvíře. Když chceme létat, oblékneme se do letadla a létáme si výš než Mount Everest a rychleji než jakýkoliv pták či bájný drak. Když chceme rychle počítat, augmentujeme svou mysl počítačem, který počítá za nás.