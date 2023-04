Ve Finsku jsou cesty o něco delší, než jsme zvyklí ze středu Evropy. To platí i pro pouť na „jaderný ostrov“ Olkiluoto na západě země. Z Helsinek trvá cesta autem do zapadlé vesnice Eurajoki, v jejímž katastru se ostrov nachází, několik hodin. Zvlášť v průběhu skandinávské zimy je navzdory kvalitním silnicím a funkční údržbě finskou krajinou potřeba cestovat obezřetně, a tedy pomalu. Z Eurajoki zbývá pak zhruba ještě 20 kilometrů jízdy dál na západ skrze zdánlivě nekonečné lesy a přes krátký můstek spojující ostrov s pevninou, než se před návštěvníkem otevře pohled na impozantní bloky jaderné elektrárny.

A stejně zdlouhavá byla i cesta Finska za nejnovějším a největším evropským jaderným reaktorem. Blok elektrárny Olkiluoto číslo 3 začal v neděli dodávat elektřinu do sítě, a je tedy v regulérním provozu. „Výroba v elektrárně Olkiluoto 3 stabilizuje cenu elektřiny a hraje důležitou roli ve finské ekologické transformaci. Výroba elektřiny šetrná k životnímu prostředí je bezpochyby jedním z hlavních trumfů, které Finsko má,“ prohlásil Jarmo Tanhua, generální ředitel provozovatele elektrárny Teollisuuden Voima Oyj (TVO).

Jen kdyby to bylo o 14 let dříve, chtělo by se namítnout. Zůstaneme-li u řidičské paralely, je to, jako by Finové po cestě třikrát skončili v příkopě, za opravu a odtah vozu zaplatili násobek ceny auta, posádka se nesmiřitelně rozhádala a část se nakonec rozhodla jet jinam.