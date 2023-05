Na dlouhé cestě v londýnském Hyde Parku už stojí zábrany a ochranka hlídá průchody a nákladní vozy s dalším vybavením. Do ospalého sobotního rána v některých ulicích centrálního Londýna povlávají nové britské vlajky a na některých obchodech či kavárnách jsou nápisy jako „Bůh ochraňuj krále!“ či symboly britské koruny. Za týden budou tyto ulice napěchované lidmi, kteří se do Londýna sjedou na korunovaci krále Karla III. a královny Camilly. A podle některých Britů je to přesně to, co britská společnost i ekonomika potřebují, aby se odrazily od dlouhodobé krize k lepším zítřkům.

„Poslední korunovaci jsme měli před sedmdesáti lety, lidí, co si ji pamatují, je málo. Je tedy těžké to srovnávat a představit si, jak to bude vypadat letos, když máme vysokou inflaci přes deset procent a stávkují zdravotníci nebo učitelé,“ říká Rory Ross, londýnský novinář na volné noze.