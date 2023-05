Po pouhém roce v čele řetězce McDonald’s v Česku a na Slovensku se Američan Dan Camp na konci loňského léta vrátil do Spojených států. V korporátu působí už 35 let a v Chicagu teď zastává pozici ředitele strategického franšízingu. Zda se Campovi nepodařilo najít cestu k českým a slovenským franšízantům nebo se nenaplnily vytyčené cíle, nechce jeho nástupkyně Julija Badritdinovová komentovat. „Každý má vlastní kariérní příležitosti,“ odpovídá rodilá Ukrajinka poněkud abstraktně a nechce se pouštět do detailů.

Badritdinovová od roku 2011 do roku 2019 zastávala různé marketingové pozice v ukrajinském McDonald’s. Pak se stala jeho generální ředitelkou, kterou byla do loňského srpna. V klíčové roli tak musela čelit třeba pandemii a zavírání poboček společnosti, které v zemi zaměstnávaly na osm tisíc lidí. Loni ale Ukrajinu a s ní i firmu postihla ještě větší rána. Od prvního dne války byly všechny pobočky McDonald’s opět zavřeny – tentokrát na sedm měsíců – a firma bez příjmů platila tisíce zaměstnanců bez práce.