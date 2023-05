Výraznou většinou 472 proti 62 hlasům posvětili europoslanci ve středu přistoupení Evropské unie k úmluvě o potírání domácího a sexuálně motivovaného násilí. Švédové coby nynější předsedové EU tak mohou celý proces dokončit – což je i jejich ambice – a dát v červnu hlasovat o „Istanbulu“ mezi členskými státy.

Pokud by úmluva prošla, což se předpokládá kvůli tomu, že není třeba souhlas všech členských států, přistoupení EU k tolik diskutovanému dokumentu by bylo definitivně stvrzeno. Co to bude znamenat pro Česko a další státy, které ho neratifikovaly?