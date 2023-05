Evropa jako by neměla střed. Všimněte si, Německo je Západ, Rakousko je Západ a pak, během pár metrů za hranicemi s Českou republikou, Polskem či Slovenskem, nastává hned Východ.

Kdysi dávno (ano, před třiatřiceti roky je dávno) tudy vedla železná opona, která Východ a Západ zcela ostře oddělovala. Jiná kultura (slovansko-sovětská), jiná politika (totalitní komunismus), jiná ekonomika (plánovaná)... Byli jsme si de facto nepřáteli. Nemělo cenu hovořit o nějaké střední Evropě, protože Evropa byla čím dál tím více západní Evropou. Koneckonců jedním z hesel revolucí na přelomu osmdesátých a devadesátých let zde na Východě bylo „Zpět do Evropy“, míněno do západní Evropy.