Se záměrem navýšit platby, které těžaři odvádějí státu za vytěžení nerostů, narazil svého času coby ministr financí i Andrej Babiš. Ekologické organizace je kritizují jako příliš nízké a dlouhodobě tlačí na jejich citelné zvýšení. Nyní se chce o to pokusit i vláda premiéra Petra Fialy v rámci konsolidačního balíčku na ozdravení veřejných financí.

Veškeré nerostné bohatství nacházející se pod zemí je majetkem státu. Těžební společnosti platí do rozpočtu určité procento z referenčních cen vytěžených surovin. To se týká třeba zemního plynu, lithia, zlata, kaolinu a mnoha dalších komodit. Většinu plateb však generuje hnědé uhlí, a tedy hlavně trojice společností, mezi které se řadí Sokolovská uhelná potomků zesnulého těžaře Františka Štěpánka, Sev.en miliardáře Pavla Tykače a Severočeské doly spadající pod ČEZ.