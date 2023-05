Dnes je to tak trochu sázka do loterie. Když jde pacient do nemocnice, volí obvykle tu nejbližší, případně dá na zkušenosti blízkých. Jak rychle umí nemocnice po operaci kolene rozchodit pacienta nebo jaké má zkušenosti s operacemi srdce, se ale nedozví. To by nyní mělo skončit. Stát spustil web, kde bude podobná data zveřejňovat. Zatím uvolnil ta porodnická, do konce roku by ale měla být venku i další. A český pacient by tak měl mít konečně k dispozici přehled o praxi v jednotlivých nemocnicích. Samotná čísla ale na tolik pacienty hledanou kvalitu občas nemusí stačit, proměnných je celá řada.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se