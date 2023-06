Při cestě na rozhovor za šéfem řetězce Lidl v Česku Adamem Miszczyszynem přistupuje do autobusu skupina prepubertálních školáků. Z jejich hlasité konverzace není možné přeslechnout, že i cílem jejich cesty je Lidl. Nikoliv centrála v pražských Stodůlkách, ale sousední prodejna, kde plánují utratit své kapesné. Sám Miszczyszyn o několik minut později dorazí v teniskách ozdobených logem diskontu. Ty se těžko shání, stejně jako další móda ve firemních barvách, která se mezi mládeží stala trendy součástí šatníku. To vše nasvědčuje, že Lidl nejen v Česku se stal něčím více než jen pouhou prodejnou s levnými potravinami. Slovo kult je možná přehnané, fenomén ale docela sedí.

Lidl, který stejně jako Kaufland patří do skupiny Schwarz, se od svého příchodu do Česka před dvaceti lety opravdu dost změnil. S více než třemi stovkami prodejen je největším potravinovým řetězcem v Česku, globálně pak německá společnost ovládá třeba výrobce zmrzliny Bon Gelati či mezinárodního námořního speditéra Tailwind Shipping Line.

„Vždycky zůstaneme diskontním prodejcem, poměr cena–výkon zůstává prioritou číslo jedna. To je součástí naší DNA,“ říká Miszczyszyn v prvním rozhovoru od svého dubnového jmenování. A jelikož jeho předchůdce Pavel Stratil rozhovory prakticky nedával, jde po dlouhé době o první náhled do fungování obchodníka, u kterého většina Čechů nakupuje nejen jídlo.

Lidl slaví dvacet let v Česku. Z někdejšího nepříliš atraktivního diskontu se stal lídr maloobchodního trhu a lze říct, že i fenomén. Jak se to stalo?

Od roku 2003 jsme opravdu ušli dlouhou cestu. Interiér prodejen se velmi změnil, stejně jako sortiment. Zavedli jsme tematické, italské, francouzské či české týdny, které nás silně odlišují od klasických diskontů. Čerstvost ovoce a zeleniny je podle mě nejlepší na trhu. Máme vegetariánský a veganský sortiment. Ale velkou předností je, že naše nabídka je přesto přehledná a jednoduchá. Takto bych mohl vyjmenovat ještě spoustu dalších věcí.

Je Lidl stále ještě diskontem?

Vždycky zůstaneme diskontním prodejcem, poměr cena–výkon zůstává prioritou číslo jedna. To je součástí naší DNA. A i v této době je to sice nelehký, ale náš primární cíl. I proto jsme v reakci na vysokou inflaci dlouhodobě zlevnili více než 300 výrobků. Za těch dvacet let se ale změnil i zákazník, má dnes jiné požadavky, co se týká velikosti balení a kvality produktů, kterou neustále vyvíjíme.

Jak se mění zákazníci?