Pro pěstitele chmele právě začíná klíčové období roku, kdy se rozhodne o kvalitě letošní úrody. Chmel kvete a k tomu potřebuje dostatek vody. Aktuální sucho a vysoké teploty tak chmelařům zatím do karet nehrají. „Začíná to být kritické, v červnu a červenci nám chybí asi 50 milimetrů srážek proti dlouhodobému průměru. Potřebujeme, aby pršelo alespoň čtyři dny za sebou,“ říká předseda Svazu pěstitelů chmele Luboš Hejda.

Kromě obav, aby se kvůli nepřízni počasí neopakoval loňský scénář, kdy sklidili nejméně chmele za posledních deset let, řeší pěstitelé i další problém. Loni jim o desítky procent narostly účty za energie nebo hnojiva, ale také další náklady. Do cen se jim to však zatím promítnout nepodařilo.