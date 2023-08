Prudký růst cen v ekonomice by se už příští rok neměl opakovat. Inflace se má podle prognóz centrální banky i ministerstva financí vracet do tolerančního pásma, tedy pod tři procenta. Zeptali jsme se vybraných ekonomů, zdali s předpověďmi souhlasí a kde čekají, že se bude nacházet v příštím roce nejen inflace, ale i úrokové sazby. Dotázaní také poukazují na rizika, která by mohla s předpověďmi zásadně zahýbat, ať už jakýmkoliv směrem.

Zbývá vám ještě 90 % článku