Letos 18. května zalily střední Evropu sluneční paprsky. V Česku sice bylo spíš zataženo, v sousedních zemích měl však vysoký osvit dopad na výrobu elektřiny ze solárních elektráren a ta zase na její cenu. V Česku se tak nakonec cena za megawatthodinu dostala na příznivých 88 eur. V Německu, které má fotovoltaik výrazně více než Česko, byla jen o euro nižší. Počasí podobně ovlivnilo ceny v obou zemích i o týden dříve, kdy naopak svítilo málo všude a elektřina stála 115, respektive 116 eur.

To je naprostý rozdíl oproti vývoji v březnu. Začátkem jara se ještě moc nedá se sluneční elektřinou počítat, lopatky větrníků se však nezřídka otáčí na plné obrátky. To úplně neplatilo pro 18. březnový den. Vlivem nízké výroby větrných zdrojů stála elektřina v Česku i Německu shodně 109 eur, což je relativně dost. O pět dní dříve naopak německé větrníky vyrobily 957 gigawatthodin. To je více než desetinásobek průměrné denní výroby obou tuzemských jaderných elektráren. Němečtí obchodníci díky tomu nakupovali přebytkovou elektřinu pro tamní odběratele pouze za 37 eur. V Česku se však cena dál držela na 100 eurech. Jak je to možné?

