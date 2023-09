Srpnová meziroční inflace poklesla na osm a půl procenta. Stále se tak drží vysoko a naznačuje, že v tuzemské ekonomice setrvává výrazný cenový růst. Uvedená hodnota však ukazuje meziroční růst cen, pokud ceny rostly silně před půl rokem a v posledních měsících již minimálně, meziroční ukazatel inflace bude stále vysoký. Chceme-li znát aktuální inflační tlaky, je v současné situaci vhodné sledovat i meziměsíční ukazatel inflace. Ten má však také určité vlastnosti, které je potřeba brát v potaz, a to je jeho silná sezonnost.

Ta je dobře viditelná například u ceny dovolených, které každý rok citelně vzrostou v červnu a červenci, aby pak v září klesly. Silnou sezonnost pak mívají i oděvy či ceny potravin, které klesají tradičně v průběhu letních měsíců díky poklesu cen zeleniny. Podobné tendence pravidelných růstů a poklesů cen má celá řada položek spotřebního koše. To pak znemožňuje činit přesné závěry ze samotné meziměsíční inflace, protože ta je v některých měsících každý rok obvykle nižší a v jiných zase vyšší. Pro určení aktuálního inflačního vývoje z meziměsíční inflace je proto potřeba čísla o zmíněnou sezonnost očistit, jinak mohou být závěry dosti nepřesné.

Ekonomové často nahlíží na inflaci také bez cen pohonných hmot, které reagují především na vývoj cen ropy na světových trzích a nemusí tak nutně odrážet domácí inflační tlaky. Z podobných důvodů pak často odhlíží od více rozkolísaných cen potravin, taková inflace se pak nazývá jádrová a nejčastěji slouží pro určení domácích inflačních tlaků. Pokud se podíváme na vývoj takové meziměsíční jádrové inflace očištěné od sezonních vlivů, hodnoty posledních pěti měsíců se již nachází na úrovních, které bývaly běžné před druhou polovinou roku 2021, kdy začala inflace akcelerovat.

Pokud bychom pak chtěli takovou meziměsíční inflaci převést na tu meziroční, dostali bychom se na jádrovou inflaci mezi 2,5 a třemi procenty. To jsou hodnoty sice stále ještě nad cílem centrální banky, ale již podstatně blíž hodnotám před inflační vlnou posledních dvou let. Rizikem zůstává lednová inflace, ale poslední údaje ukazují, že růst cen již citelně zvolnil, ačkoli meziroční hodnoty setrvají do konce roku nadále vysoké.