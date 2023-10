Mezi léky se pohybuje přes 30 let. A už pátým rokem je Peter Goldschmidt generálním ředitelem nadnárodní farmaceutické firmy Stada. Ta před necelými čtyřmi lety koupila společnost Walmark a následně investovala v Česku přes 100 milionů korun do nových technologií třineckého závodu, kde vyrobí až 27 milionů balení doplňků stravy ročně. Objem výroby tam tak za poslední dva roky vzrostl o 56 procent. Goldschmidt ve vůbec prvním rozhovoru pro české médium komentuje nedostatek léků v Evropě, proč jejich firma stále působí v Rusku, ale i českou stopu v nadnárodní firmě s miliardovými zisky, která exportuje léky do 125 zemí po celém světě.

Zbývá vám ještě 90 % článku