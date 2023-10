Tři ze čtyř registrovaných elektromobilů připadají v Česku podle dat Centra dopravního výzkumu na firmy. Pokud z toho vyjmeme jen registrace nových aut, pak je rozdíl za letošní rok oproti soukromým zákazníkům ještě výraznější. Firmy táhnou prodeje elektromobilů, které v Česku sice rostou, ale oproti okolním státům jen velice pomalu. Za první polovinu letošního roku byl jejich podíl na registracích nových vozů jen 2,6 procenta. Hůře na tom bylo už jen Slovensko.

Přestože elektroauta kupují hlavně firmy, ve spoustě flotil byste je hledali marně. Mohou za to vyšší ceny samotných modelů, podle nedávného průzkumu poradenské společnosti EY je ale pro řadu firem limitující také dojezd na jedno nabití nebo dostupnost dobíjecích stanic. I proto tak někteří prodejci či leasingové společnosti v poslední době ještě výrazněji cílí na firemní zákazníky.

Nabízejí jim možnost si elektroauto „osahat“, půjčit si ho na zkoušku na několik dní. „Cílem je, aby si firmy vyzkoušely, jak jim elektromobil vyhovuje v jejich běžném provozu,“ říká manažer e‑mobility ve Volkswagen Financial Services (VWFS) Václav Vacek. V podstatě stejně mluví i Milan Horna, group fleet manager z AutoPalace: „Technologicky je rozhodnuté, že elektromobilita je směrem, kterým se bude automobilový průmysl ubírat. A teď jde o to, aby si firmy na elektromobily zvykly.“

Půjčování elektroaut VWFS odstartoval v březnu letošního roku, přičemž v portfoliu má deset modelů – všechny od značek koncernu VW. Nabídka je docela široká, zahrnuje třeba SUV Volkswagen ID.4 a ID.5, Škodu Enyaq nebo užitkový Volkswagen ID. Buzz Cargo. „Vybírali jsme highlighty koncernové nabídky. Chceme firmám nabídnout to, co je na trhu nejnovější,“ komentuje nabídku Vacek s tím, že se ale budou auta v nabídce postupně obměňovat.

Zájem o evropská i čínská auta

Nejžádanějšími modely jsou Volkswageny ID.5 a ID.4. „Věříme, že hitem bude také Volkswagen ID. Buzz,“ uvádí dále Vacek. Zájem je podle něho také o mladoboleslavské ­Enyaqy, jakkoliv jejich vytížení je zatím nižší než u SUV Volkswagenu. Přesto počítá s tím, že s podzimem bude vytíženost nejen Enyaqů postupně růst.

Že se firmy hodně zajímají právě o elektromobily koncernu Volkswagen, potvrzuje i Milan Horna z AutoPalace. „Obecně je poptávka po Škodě Enyaq a rodině Volkswagen ID. Nejvíce pozitivních emocí ale budí asi Ford Mustang Mach‑E,“ říká. Šíří nabídky se „půjčovna“ AutoPalace od VWFS výrazněji odlišuje. „Firmám jsme schopni půjčit prakticky cokoliv z našeho portfolia,“ říká Horna s tím, že jeho skupina umí nabídnout až 35 elektromobilů od 12 různých značek.

Kromě zmíněných modelů zavedených automobilek upozorňuje Horna i na dva modely z nabídky rychle rostoucích čínských výrobců. „Z užitkových aut se překvapivě hodně líbí Maxus eDeliver 9. Zaujmout dokáže kombinací ceny, výkonu a toho, co celkově auto umí,“ říká.

Maxus touto dodávkou konkuruje třeba Fordu e‑Transit. „Hvězdou elektromobility je momentálně MG4. To je model, o který se zajímají jak firemní, tak soukromí zákazníci,“ vypichuje Horna z AutoPalace kompaktní čínský hatchback, konkurující třeba Volkswagenu ID.3.

Různé podmínky, podobný výsledek

Obě společnosti půjčují firmám elektroauta za trochu jiných podmínek. VWFS nabízí pronájem od sedmi do 60 dnů za 500 korun bez daně na den. Limit je 150 kilometrů denně s tím, že každý další kilometr je zvlášť zpoplatněný. „Na minimálně sedm dnů půjčujeme auto proto, aby si ho firmy pořádně vyzkoušely, zkusily si i nabíjení. Za jeden nebo dva dny úplně nezjistíte, jak elektromobil funguje,“ vysvětluje manažer e‑mobility ve VWFS Václav Vacek jedno z omezení. Poptáváno je podle něj především půjčování na dva týdny.

Auta pak VWFS půjčuje firmám, které mají flotilu minimálně pěti vozidel a dovoluje vyjet i do zahraničí, kam s nimi často míří třeba jednatelé společností.

Nabídka skupiny AutoPalace, kde se auta půjčují až na týden, se od této přece jen výrazněji odlišuje. „Momentálně půjčujeme auta zdarma. Kdyby tam byly vysoké náklady, s firmou se na zpoplatnění domluvíme. Zatím se nám to ale nestalo,“ popisuje Milan Horna. „Omezení najetých kilometrů nemáme, jediné omezení je pohyb na území Česka. Nabíjecí karty ani v zahraničí nefungují,“ říká dále. Jak AutoPalace, tak VWFS v rámci zápůjčky k autům nabíjecí karty poskytují, opět v rámci balíku služeb, aby měly firmy s elektromobilem co nejkomplexnější zkušenost.

Horna také popisuje, jak se od sebe v praxi liší zápůjčka pro podniky s menším a větším vozovým parkem: „Kdo má méně aut, nepotřebuje mít auto na tak dlouhou dobu, naopak u firem s větším vozovým parkem zkouší auto více lidí. Aby si tak na něj udělali názor, je potřeba ho mít delší dobu.“

Zájem firem o elektromobily shodně potvrzují zástupci jak VWFS, tak i AutoPalace. „Největší poptávka je od mezinárodních firem, které mají nařízeno jejich matkou přejít k uhlíkové neutralitě, a zároveň od firem, jež se zabývají energetickými a technologickými oblastmi,“ shrnuje Vacek.

Ačkoliv zájem je, se samotným nákupem firmy zatím vyčkávají. Jedním z důvodů může být i fakt, že ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje právě pro firmy dotační výzvu. HN to potvrdil mluvčí ministerstva David Hluštík s tím, že parametry budou včas zveřejněny. Podle dostupných informací by měla být výzva vyhlášená v posledním čtvrtletí letošního roku.

Jednou z firem, která o rozšiřování manažerského vozového parku směrem k elektromobilům uvažuje, je Letiště Praha. To má ve flotile zatím dvě Škody Enyaq, v rámci půjčovny využilo Audi Q4 e‑tron. „Zapůjčení elektromobilu Audi jsme využili především pro porovnání s Enyaqy,“ komentuje mluvčí letiště Michal Procházka. Kromě toho má letiště na ploše už 15 Dacií Spring, dalších 15 by mělo přibýt do konce letošního roku a firma zvažuje také nákup elektrických dodávek.

Pro soukromníky

Zatímco pro firemní zákazníky tedy možnosti, jak si elektromobil vyzkoušet na delší dobu, existují, pro soukromníky je to výrazně horší. Mohou využít klasické testovací jízdy, které prodejci nabízejí, případně si auto pronajmout v rámci operativního leasingu. Některé společnosti, které jej poskytují, nabízejí i krátkodobější pronájmy než na obligátní dva nebo tři roky.

Jednou z výjimek z pohledu půjčování elektromobilů je Volkswagen, který v polovině září přišel se službou ID. for all. Ta je sice také určená firemním zákazníkům či podnikatelům, ale navíc i běžným zákazníkům. „Snažíme se dát všem zájemcům o elektromobilitu dostatek času a možností, aby si mohli provoz elektromobilu vyzkoušet ve svých vlastních podmínkách,“ říká šéf divize osobních aut Volkswagenu Jakub Šebesta. Primárně ale podle něj budou půjčovnu využívat stále malé i velké firmy. Vzhledem k již zmíněné struktuře prodejů a majitelů elektroaut v Česku je to pochopitelné.

V nabídce jsou zatím modely VW ID.3, ID.4 a ID.5 s tím, že doba zápůjčky se pohybuje od dvou do 30 dnů. Podle délky zapůjčení se pak liší i ceny: od dvou do sedmi dnů je denní sazba 999 korun, od osmi do 30 dnů o stovku nižší.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.